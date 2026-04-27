تحرش بفتاة.. الداخلية تكشف تفاصيل مطاردة سيارة نقل بشمال سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بمطاردة سيارة ربع نقل والإدعاء بخطفه طفلة بشمال سيناء.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العريش من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من "قائد سيارة ربع نقل" لقيامه بالتحرش بنجلته "طالبة سن 18" حال إستقلالها السيارة برفقته لتوصيلها لمحل سكنها عقب إنتهائها من إحدى الدروس مما دفعها للقفز من السيارة حال سيرها وحدوث إصابتها "بسحجات وكدمات متفرقة".

وبسؤال القائم على تصوير مقطع الفيديو (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش)، أقر أنه حال قيادته لسيارته تناهى لسمعه صوت إستغاثة إحدى الفتيات وقفزها من سيارة "ربع نقل" فقام بمطاردة قائدها لمحاولة ضبطه وتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه ليتسنى ضبطه.

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

