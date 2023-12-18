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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة التطوير العقاري: السيسي قاد مسيرة الوطن وسط التحديات.. والمصريون ردوا الجميل

السيسي
السيسي

صرح المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفه صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد مصر خلال فترة تحديات صعبة عندما تولى السلطة في عام 2014.

وأضاف "سعد الدين"، “الرئيس واجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وعمل على التصدي لها، وتحقيق التقدم في العديد من المجالات، لعل من أهمها تحقيق الاستقرار الأمني، حيث  واجه الرئيس  السيسي تحديات أمنية كبيرة بما في ذلك تنامي التهديدات الإرهابية، وقاد الجهود العسكرية والأمنية لمكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار في البلاد”.

وتابع أن الرئيس السيسي تولي الحكم في وقت كانت فيه البلاد تواجه تحديات اقتصادية جسيمة، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة وتضخم الدين العام، وهو ما كان دافعا نحو إتخاذ إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاعات المختلفة ، هذا بالاضافه الي تعزيز الاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية في مصر، حيث تم تبني دستور جديد، وتم تعزيز دور المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

وأشار سعد الدين إلى أنه على الرغم من تلك التحديات، فقد حققت مصر تقدمًا في عدة مجالات تحت قيادة الرئيس السيسي، مثل النمو الاقتصادي والتطور المحقق في العديد من الملفات الاقتصادية، حيث قدمت الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي جهودًا لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال ، وكذلك العمل على تحسين البنية التحتية في مصر من خلال تنفيذ مشاريع كبيرة في قطاعات النقل والطرق والمياه والصرف الصحي، كما تم تعزيز التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وذكر سعد الدين بأن الرئيس السيسي استطاع ان يعيد لمصر ريادتها الإقليمية والدولية وسط العديد من التحديات السياسية الإقليمية، التي شهدتها مصر خلال الـ 9 سنوات الماضية، حيث واجهت مصر تحديات سياسية إقليمية مثل الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، و شاركت مصر بنشاط في جهود التسوية السياسية والاستقرار الإقليمي.

واختتم سعد الدين، بأنه مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية عام 2024 يعد تعبيرا عن رغبتهم في الإعراب عن الدعم والتقدير للرئيس السيسي ولإدارته الحكيمة للبلاد ، وبالتالي كانت مشاركة المصريين بهذه النسبه الكبيره ، والتي تجاوزت نسبة ال 96 % لأول مرة تعبر عن الثقة والتأييد لسياسات الرئيس السيسي وإنجازاته في فترة رئاسته السابقة، ورغبه جموع الشعب المصري في استكمال مسيرة التنمية، حيث أن مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية هو حق مكفول لهم وتعبير حر عن إرادتهم السياسية، وتعزز المشاركة الواسعة في الانتخابات الشفافة والنزيهة شرعية النظام الديمقراطي وتعزز الشفافية والمساءلة في العملية السياسية.

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