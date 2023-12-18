نقابة التمريض تهنئ السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

هنأت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بفوزه فى الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، متمنيه له دوام التوفيق لرفعة مصر وشعبها العظيم.

وأشارت إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية خير دليل عن ثقة المصريين فى قيادة الرئيس السيسى الرشيدة، والذى عبر بمصر بلحظات فارقة وعصيبة من عمر الوطن.



وأكدت الدكتورة كوثر محمود على دعم كافة أطقم التمريض لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة مسيرة التنمية والبناء فى الجمهورية الجديدة، وتقديم الغالى والنفيس لخدمة المريض المصرى وتطوير المنظومة الصحية فى كافة محافظات الجمهورية والوصول بها لمستويات عالمية على غرار منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتى أحدثت ثورة فى المنظومة الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.

وقالت إن نقابة التمريض حققت أعلى نسبة تصويت على مدار تاريخها فى الإنتخابات الرئاسية لعام 2024، بنسبة مشاركة لأعضاء هيئة التمريض بلغت 84% بإجمالى 237962 عضو علي مستوي الجمهورية، وذلك خلال على مدار الإنتخابات التى جرت على مدار 3 أيام فى الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر، وذلك وفقًأ لما رصدته غرفة الطوارئ المركزية لنقابة التمريض.

وفى الختام، هنأت نقيب عام التمريض جموع الشعب المصرى والتمريض بصفة خاصة، بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية رئاسية جديدة، لتحقيق خطة الدولة المصرية للتنمية 2030.