مجلس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يهنئ السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

تقدم مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.

وأعلن مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية، دعمه الكامل للقيادة السياسية، لاستكمال مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن خروج جموع المصريين في مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة خير دليل على وعي أبناء هذا الوطن بالمرحلة التاريخية التي تمر بها مصر، وتأكيدا على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في فترة وجيزة.

وأشار أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية، إلى أن ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة كانت واضحة جلية من خلال المشاركة الفاعلة لجموع الشعب المصري بالاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لمصر 2024 ، والتي تدل على إيمان الشعب المصري بأهمية استكمال بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العمل بإخلاص ومواجهة التحديات و إعلاء قيم ومصلحة الوطن والاتحاد خلف القيادة السياسية الواعية المدركة للتغيرات الإقليمية والدولية.



واختتم أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية جاء تجسيداً واضحاً لمدى إخلاص وتمسك الشعب المصري به والتفافه حول قيادته الرشيدة، لمواصلة مسيرة الخير والنماء لمصرنا الغالية، وتعبيراً عن واقع ينبئ بوضوح عن حب وثقة المصريين بأن الرئيس السيسي هو الأحق والأولى بقيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة، التى تتطلب بأن نكون جميعا على قلب راجل واحد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.