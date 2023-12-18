شركة تايوانية تعلق حركة سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح

أعلنت شركة شحن بحري تايوانية، اليوم الاثنين، أنها علقت حركات سفنها في البحر الأحمر لفترة مؤقته، بسبب العمليات العسكرية التي يقوم بها الحوثيون.

وقالت شركة يانج مينج التايوانية، إنها ستحول مسار السفن المبحرة عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى رأس الرجاء الصالح في الأسبوعين المقبلين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة رويترز، للانباء، بأن شركة ناقلات النفط البلجيكية "يوروناف" أعلنت أنها ستتجنب منطقة البحر الأحمر حتى إشعار آخر وسط هجمات الحوثيين على السفن المارة بالمنطقة.

كما أعلنت شركات التأمين البحري في لندن، اليوم الاثنين، رفع مستوى التأهب في منطقة البحر الأحمر إلى الدرجة الـ18.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، وسعت الشركات منطقة المخاطر العالية في البحر الأحمر إلى 18 درجة شمالًا بعد أن كان 15 درجة.