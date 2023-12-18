وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي قادر على قيادة سفينة الوطن بحكمة

تقدم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع القيادات والعاملين بوزارة التنمية المحلية بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 وتجدد ثقة الشعب المصري بتوليه قيادة الوطن لفترة رئاسية جديدة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن تجديد ثقة الشعب المصري العظيم، في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس مدى إيمان المصريين بالقيادة الرشيدة والحكيمة له، ووعي أبناء مصر بالظروف والتحديات التي تمر بها الدولة المصرية والمنطقة وقدرة الرئيس السيسي على قيادة سفينة الوطن بحكمة واقتدار والمضي قدماً في تحقيق التقدم والرخاء لكافة أبناء الشعب المصري الأصيل واستكمال خطط البناء والتنمية والتعمير للجمهورية الجديدة .

وأشاد وزير التنمية المحلية، بنسبة الحضور الكبيرة للمصريين في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لمصر ٢٠٢٤، بما شكّل عُرساً ديمقراطياً حقيقياً، وهي الرسالة الأقوى التي بعث بها الشعب المصري العظيم إلى العالم أجمع والتي عكست التفاف هذا الشعب بجميع فئاته وطوائفه حول قيادته الأمينة المخلصة، بما سطّر فصلاً جديداً في مسيرة البناء والتنمية التي بدأت منذ أعوام مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم.

وقال وزير التنمية المحلية: "لنعمل جميعاً معاً، وبكل إخلاص وتفاني في بناء الجمهورية الجديدة التي يتمناها الجميع، كل في موقعه، لاستكمال مسيرة تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠".