وزير التموين: نهنئ أنفسنا والشعب المصري بفوز السيسي بفترة رئاسية جديدة

تقدم علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، وفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وأكد المصيلحي أن نسبة التصويت والمشاركة الكبيرة التي حصل عليها الرئيس هي رد جميل من الشعب المصري لسيادته بعد الإنجازات الكبيرة التي تحققت في كل قطاعات الدولة المصرية.

كما توجه المصيلحي بالتهنئة للشعب المصري العظيم ، داعيا المولي عز وجل أن يكلل جهود الرئيس، بتحقيق طموحات الشَّعب المصري ، وأن ينعم على مصر وشعبها بالرخاء ، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، في ظل توجيهات الرئيس، نحو بناء الجمهورية الجديدة.