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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تهنئ الإمارات بنجاح مؤتمر المناخ COP28

COP28
COP28

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيمها الناجح لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 (كوب28) في دبي.

جاء ذلك حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ونظيره الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، عددا من المسائل الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الجهود الجارية لتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشكر سوليفان، الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، على مساهماته الكبيرة في الاستجابة الإنسانية المستمرة في غزة، بما في ذلك إنشاء مستشفى ميداني للمدنيين الفلسطينيين.

المناخ الأمم المتحدة COP28 كوب28 الولايات المتحدة الامارات العربيه المتحده

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