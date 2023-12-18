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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لبناء الدولة.. رضا فرحات يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بولاية جديدة

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

هنأ اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه الكبير بثقة الشعب المصرى برئاسة الجمهورية لمدة ستة سنوات من ،2024 إلى 2030 وقيادة الوطن للوصول إلى بر الأمان والاستقرار كما قدم التحية للشعب المصرى على الملحمة الوطنية التى قام بها فى الانتخابات الرئاسية .
 

وأشار فرحات إلى أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التاريخية وحصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على أغلبية أصوات الناخبين،  دليل قاطع على حرص الشعب المصرى العظيم على بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة الديمقراطية مشيرا إلى أن الفوز الساحق للرئيس السيسي هو نتيجة طبيعية للأداء الوطنى الفريد والمخلص والعطاء الذي قدمه الرئيس السيسي خلال فترتي الرئاسة السابقتين وتحقيق إستقلالية وسيادة قرار البلاد، كما تحمل النتائج رسالة واضحة للتأييد الشعبى الجارف من جموع المصريين بالداخل والخارج لزعيم البلاد عبد الفتاح السيسى فى مسيرته للبناء.

 

وأوضح فرحات المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة فى تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية كانت رسالة قوية لكل دول العالم والإقبال الكبير على التصويت فى الداخل والخارج كان بمثابة مظاهرة حب للرئيس السيسي الذي حافظ علي الأمن القومي والاستقرار بالإضافة إلى موقفه القوي ضد الإرهاب وجهوده لمكافحة الجماعات المتطرفة و تفانيه في تحقيق التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية وتحسين حياة ملايين المصريين بشكل كبير من خلال إصلاحاته الاقتصادية الطموحة، مما أدى إلى زيادة فرص العمل واقتصاد أكثر استقرارا بالإضافة إلي تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة ومستويات المعيشة للشعب المصري والدفاع المستمر عن مصالح مصر على المستوي الإقليمي والدولي.


وتابع فرحات: المرحلة المقبلة ستشهد استكمالا للإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية فى كافة المجالات مشيدا بوعى أبناء الشعب المصرى للتحديات التي تواجه الوطن وحرصهم على المشاركة فى اختيار رئيسهم والوقوف خلفه لاستكمال جهود دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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