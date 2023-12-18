جامعة عين شمس: فوز الرئيس السيسي يؤكد ثقة الشعب المصري الكبيرة في قيادته

تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جاءت لتؤكد ثقة الشعب المصري الكبيرة فى قيادته من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية في مشهد ديمقراطى أبهر العالم وأثبت للعالم أجمع التفاف الشعب المصري حول قيادته الوطنية، من أجل استمرار مسيرة التنمية على كافة الأصعدة والمستويات داخل مصرنا الحبيبة.

وتدعو أسرة جامعة عين شمس المولى عز وجل أن يوفق الله الرئيس في ولايته الرئاسية الجديدة وأن يسدد خطاه لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه، وأن يعم الأمن والسلام العالم أجمع.