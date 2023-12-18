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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تتويج لجهد 10 سنوات.. اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي بالولاية الثالثة

صدى البلد

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام و المدير التنفيذي و العاملين ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية وولاية ثالثة.

 وقال مجلس إدارة الاتحاد إن هذا الفوز هو تتويج لجهد كبير على مدار السنوات العشر الماضية والتي شهدت إنجازات كبيرة في كل المجالات.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي شكره وتقديره الدائمين للرئيس السيسي والقيادة السياسية لدعم الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة طوال  الفترة الماضية ، وبهذه المناسبة نعاهدكم بأن نظل دوماً خلفكم، متمنين لمصر الخير والازدهار تحت قيادتكم الحكيمة، مؤيدين لسياستكم التى نحن على يقين بأنها سوف تدفع مصر إلى الأمام، لتتبوأ المكانة اللائقة في المنطقة وبوابة للقارة الافريقية وحصن لكل اشقائها، وفقكم الله وأعانكم على قيادة مصر، ومتعكم بموفور الصحة والعافية.

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