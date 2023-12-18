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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام البدري: فوز الأهلي على إتحاد جدة بمثابة ملحمة

حسام البدري
حسام البدري

هنأ حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، الشعب المصري على اختياره الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، لأنه هو القادر على تحقيق أمال الشعب المصري، خلال الفترة القادمة.

 

وقال حسام البدري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن لقاء الأهلي وإتحاد جدة كان بمثابة ملحمة، وفوز الأهلي أسعد الجماهير المصرية، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق.

 

نقاط الضعف

وتابع المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أن تشكيل الأهلي خلال لقاء فلومينينسي البرازيلي، سيكون تشكيل لمواجهة نقاط قوة الفريق الرازيلي، واللعب على نقاط الضعف، والأهلي قادر على تحقيق الفوز.

حسام البدري لشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري الأهلى

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