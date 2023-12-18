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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صلاح هاشم: فوز الرئيس السيسي يعكس تقدير الشعب للنجاحات والإنجازات بمختلف المجالات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم د.صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية"، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية  المصرية 2024 وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة لمدة ست سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء فترة الولاية الحالية،  للرئيس ولجموع الشعب المصري العظيم بخالص التهنئة والتبريكات على هذا الفوز الساحق والنجاح المبهر للسباق الانتخابي النزيه الذي أذهل فيه المصريون العالم وتم  بمنتهى الحرية والديمقراطية والشفافية، وهو ما أشاد به كل المراقبين الدوليين والمحليين.
 
وأكد هاشم أن هذا النجاح يُمثل إضافة حقيقية للنجاحات السابقة التي حققها المصريون في سياقات مختلفة واستكمالا لمسيرة الإنجازات التي حققها السيد الرئيس في ولايته السابقة.
 
وأعرب هاشم عن ثقته الكبيرة فيما ستشهده الفترة القادمة من رئاسة الرئيس السيسي على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في ظل التحديات الصعبة التي تعتري مسيرة التنمية التي يقودها في بناء الجمهورية الجديدة.
 
وأكد رئيس منتدى "دراية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق فوزا مستحقا وعن جدارة يعكس ثقة كبيرة وتقدير من قبل الشعب المصري لما أنجزه الرئيس على أرض الواقع منذ 2014 حتى الآن، وانحيازه لشعبه، وتفانيه وإخلاصه فى حمل الأمانة وخدمة الوطن وإعلاء شأنه، وقيادته الحكيمة والقوية التى ثبتت أركان الدولة وحفظت أمن واستقرار البلاد.  
 
وقد شهدت انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 إقبالا تاريخيا على لجان الاقتراع يتجاوز 66%، حيث بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم فى الداخل والخارج نحو 43 مليون و777 ألف و668 ناخبا، وذلك من أصل 67 مليون و32 ألفا و437 ناخبا مقيدين في جداول الانتخابات الرئاسية.
 
وقد حصل الرئيس السيسي على نحو 39 مليونا و 702 ألف و451 صوتا، بنسبة بلغت 89.6% من إجمالى الأصوات الصحيحة، بينما حصل المرشح  حازم عمر على مليون و968 ألفا 325 صوتا، بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما جاء في المركز الثالث، فريد زهران، بمليون و776 ألفا و952 صوتا، بنسبة 4% من إجمالي الأصوات، أما عبد السند يمامة، فجاء في المركز الرابع بحصوله على 822 ألفا و606 أصوات، بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

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