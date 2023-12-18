قيادي بمستقبل وطن يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: رجل المرحلة القادمة

هنأ سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة فى انتخابات الرئاسة٢٠٢٤، موضحا أن الشعب هو من قال كلمته واختار من يمثله خير تمثيل، منوها أنه استطاع خلال الفترة الماضية استعادة الدولة وريادتها وتثبيت أركانها.

وأوضح "السمالوسي" فى بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر على مواصلة مسيرة البناء والتنمية ، وتلبية طموحات المصريين، التي لطالما نادوا وحلموا بالأمن والأمان والاستقرار .

وأعرب القيادي بحزب مستقبل وطن، عن سعادته بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة القادمة، وهو ما يطمئن جموع المصريين المتطلعين لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية ومواصلة الإنجازات بهدف إعادة بناء مصر الحديثة.

وشدد أن التحديات التي تحيط بالدولة المصرية من كل اتجاه ، تستوجب وجود رئيس ذو خبرة وحنكة سياسية يتولى إدارة شئون البلاد، بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والوصول للجمهورية الجديدة.