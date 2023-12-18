هيئة الدواء المصرية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

تقدمت أسرة هيئة الدواء المصرية بأسمى التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفوزه في استحقاق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي مثلت تظاهرة في حب الوطن.

وأضافت أسرة هيئة الدواء المصرية أن أبناء الشعب المصري العظيم احتشدوا في مشهد ديمقراطي مهيب؛ لاختيار وصناعة المستقبل، واستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة؛ بوعي مستنير، ورؤية ثاقبة، واثقة في قيادتها، ملتحمة ومصطفة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية، واعية للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن، مؤمنة بالله ومتوكلة عليه.



ودعت المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، تحت راية الرئيس السيسي، قائد مسيرة الإنجازات، وربان سفينة الوطن نحو الاستقرار والتنمية والرخاء، وبناء مصر القوية الأبية.