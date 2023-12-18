أستاذ قانون دستوري: الانتخابات الرئاسية 2024 سجلت أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إنه توقع أن تشهد نسب الإقبال على الانتخابات الرئاسية كبيرة على مستوى الانتخابات في مصر، وهذا ما تحقق بالفعل بنسبة 66.8%، وهي أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات بتاريخ مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي حصل على 89.6%.

وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرئيس السيسي هو الأجدر لرئاسة الجمهورية، وقد أوضح جليا في كلمته اليوم بعد إعلان الفوز، بأنه أوضح خطورة الأمن القومي ومدلوله والتهديدات التي تواجه مصر، كما أوضح أن مصر دولة ديمقراطية تحترم الدستور والقانون.

وأشار إلى أنه بعد إعلان النتيجة صدر القرار رقم 39 لسنة 2023 من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات باعتماد النتيجة النهائية، متضمنة فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، ومن ثم سيتولى الفترة المقبلة، نظرا لأنه حاليا لم يستكمل الفترة الحالية، والتي من المفترض أن تنتهي 2 أبريل المقبل.

ولفت أن المدة ستنتهي 2 أبريل، ومن ثم سيبدأ مدة الست سنوات التي أعلن فوزه اليوم بداية من 3 أبريل وحتى 6 سنوات، ولا يستطيع أن يتولى مهام رئاسة الجمهورية لفترة جديدة إلا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية.