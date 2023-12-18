ناقد رياضي: فلومينيسي البرازيلي كان في المتناول.. والأهلي لم يستغل الفرص| فيديو

قال الناقد الرياضي حمدي الحسيني، إن النادي الأهلي ثاني أكثر فريق من حيث المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأضاف الناقد الرياضي حمدي الحسيني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نتمنى أن يحرز النادي الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية".

وأشار: "حسين الشحات سجل في كأس العالم للأندية مع العين الإماراتي والأهلي"، مضيفا: "فلومينيسي البرازيلي فريق كان في المتناول ولكن الأهلي لم يستغل الفرص".

وأوضح: "لاعبو الأهلي بعد الهدف الأول من فلومينيسي البرازيلي أصيبوا بتوتر"، لافتا: "الشناوي حارس كبير ومتفوق، وحرم فلومينيسي البرازيلي من أهداف كثيرة اليوم".