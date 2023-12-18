د.علي الدين هلال: رأينا أعلى نسبة مشاركة في انتخابات رئاسية تعددية

أكد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، أن الانتخابات الرئاسية الاخيرة 2024 شهدت تطورات سياسية مهمة وبداية ترسيخ تقاليد راسخة في الانتخابات الرئاسية وإدارتها.

أضاف علي الدين هلال خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه ضروري نعترف ليس لدينا بعد تقاليد راسخة في إدارة الانتخابات الرئاسية، حيث أن أول إنتخابات تعددية كانت في 2005 كان مع الرئيس الأسبق مبارك عشرة مرشحين وكانت الانتخابات في 2012 فأجريت في ضوء إستقطاب وتنمر سياسي شديد فزادت المشاركة إلى 51% وهي الوحيدة التي حدث فيها على جولتين خاضها 12 مرشح منهم 8 ممثلين لاحزاب و5 مستقلين".

وأشار إلى أنه في عام 2014 نسبة التصويت بقت 47.5% وكانت بين إثنين من المرشحين و2018 نفس الحال بنسبة مشاركة 41%، مضيفا أن ظ النسب في القراءة والتحليل أهم من الأرقام لأن الأرقام المطلقة خادعة مع زيادة عدد السكان وتغير القاعدة الانتخابية من جهة الداخلين إلى القاعدة الانتخابية.

وفي معرض تحليله للانتخابات رصد ثلاثة متغيرات، قال : اللافت في الانتخابات الاخيرة هو إرتفاع نسبة المشاركة وهي أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية كذلك هي هي إنتخابات تعددية حصل فيها ثلاثة مرشحين أخرين على نسب تبدو قليلة لكنها جديدة في حياتنا السياسية من جهة العدد.

ولفت إلى أن الرئيس الرابح لم يربح بنسبة 97% بل بنسبة 89.6% وهذا أمر له دلالة وهذا هو الطريق بالاضافة إلى أن المنافسة ليست عنيفة وكذا عدم إبطال الناس لابطالها ومنح الاصوات للمرشحين الاخرين، كان جميل من الرئيس أن يشكر الناس وهي لفتة ديموقراطية أن يشكر المنافسين وأنهم أداروا معركة إنتخابية راقية مبرأة من الاتهامات الشخصية.