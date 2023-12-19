عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| رئيس جامعة القاهرة يقدم التهنئة للسيسي: الشعب اختاره بوعي أبنائه.. أستاذ بطب عين شمس: الدولة وفرت تأمين الرعاية الصحية الأساسية في المدارس والجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

فرصة مثالية.. «قمر التربيع الأول» يتلألأ في سماء مصر غدا
تشهد سماء مصر غدا الثلاثاء، ظهور قمر التربيع الأول لشهر جمادى الآخرة لعام 1445هـ حيث يعد هذا هو قمر التربيع الأول، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

مواصلة مسيرة البناء والتنمية..معهد إعداد القادة يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية
تقدم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأسرة المعهد، برئاسة الدكتور أيمن عاشور رئيس مجلس إدارة المعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية، ومدير المعهد، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يكشف عن موعد التسجيل للطلاب الجدد
كشف الدكتور عصام جميل، مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن موعد فتح موعد للتسجيل للطلاب الجدد لاختبار القبول للفصل الدراسي مارس 2024.

رئيس جامعة القاهرة يقدم التهنئة للسيسي.. ويؤكد: الشعب اختاره بوعي أبنائه
بعث الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالأصالة عن نفسه وباسم مجلس الجامعة برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والاستقرار والبناء، وتظل مصر فى موقع الريادة عربيًا وإقليميا ودوليا.

أستاذ بطب عين شمس: الدولة وفرت تأمين الرعاية الصحية الأساسية في المدارس والجامعات
قامت القيادة السياسية المصرية بجهود مستمرة لتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للطلاب على مستوى البلاد ، من خلال مبادرات شاملة وبرامج متنوعة، وتم تعزيز التعليم والرعاية الصحية للطلاب بشكل ملحوظ، مما يعكس التزام القيادة بتوفير بيئة تعليمية وصحية مناسبة للطلاب .

انطلاق مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة بجامعة جنوب الوادى
افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات معسكر التشجير  الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة "هنجملها"، والذى تضمن زراعة ١٥٠٠ شجرة.

وصول 74 ألف تابلت لتعليم القاهرة استعدادا لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي
تسلمت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة منذ قليل، أجهزة تابلت أولى ثانوي استعدادا لتوزيعها على الطلاب في المدارس.

جامعة عين شمس: فوز الرئيس السيسي يؤكد ثقة الشعب المصري الكبيرة في قيادته
تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جاءت لتؤكد ثقة الشعب المصري الكبيرة فى قيادته من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية في مشهد ديمقراطى أبهر العالم وأثبت للعالم أجمع التفاف الشعب المصري حول قيادته الوطنية، من أجل استمرار مسيرة التنمية على كافة الأصعدة والمستويات داخل مصرنا الحبيبة.

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم المنشورة موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة الأخبار التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

ترشيحاتنا

اخبار مصر|السيسي يفوز بولاية ثالثة.. تعثر إثيوبيا اقتصاديا يهدد توربينات سد النهضة

ميدو يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي

عمرو الدرديري: الأهلي يخسر بالتخصص أمام الفرق البرازيلية

من أدعية الرسول في الرزق.. 20 كلمة تفتح لك أبواب السماء مع الصباح

أرخص 5 سيارات صينية بالسوق المصري

المهندس المعماري عمرو عصام: دراسة المواصلات بشكل عميق تعطينا تصورا لتطور المدينة على مر العصور| خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

أمين الرافعي .. أسس جريدة الأخبار .. وحضر جنازته جموع الشعب ما قصته؟

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ