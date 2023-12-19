أخبار التعليم| رئيس جامعة القاهرة يقدم التهنئة للسيسي: الشعب اختاره بوعي أبنائه.. أستاذ بطب عين شمس: الدولة وفرت تأمين الرعاية الصحية الأساسية في المدارس والجامعات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

فرصة مثالية.. «قمر التربيع الأول» يتلألأ في سماء مصر غدا

تشهد سماء مصر غدا الثلاثاء، ظهور قمر التربيع الأول لشهر جمادى الآخرة لعام 1445هـ حيث يعد هذا هو قمر التربيع الأول، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

مواصلة مسيرة البناء والتنمية..معهد إعداد القادة يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

تقدم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأسرة المعهد، برئاسة الدكتور أيمن عاشور رئيس مجلس إدارة المعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية، ومدير المعهد، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يكشف عن موعد التسجيل للطلاب الجدد

كشف الدكتور عصام جميل، مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن موعد فتح موعد للتسجيل للطلاب الجدد لاختبار القبول للفصل الدراسي مارس 2024.

رئيس جامعة القاهرة يقدم التهنئة للسيسي.. ويؤكد: الشعب اختاره بوعي أبنائه

بعث الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالأصالة عن نفسه وباسم مجلس الجامعة برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والاستقرار والبناء، وتظل مصر فى موقع الريادة عربيًا وإقليميا ودوليا.

أستاذ بطب عين شمس: الدولة وفرت تأمين الرعاية الصحية الأساسية في المدارس والجامعات

قامت القيادة السياسية المصرية بجهود مستمرة لتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للطلاب على مستوى البلاد ، من خلال مبادرات شاملة وبرامج متنوعة، وتم تعزيز التعليم والرعاية الصحية للطلاب بشكل ملحوظ، مما يعكس التزام القيادة بتوفير بيئة تعليمية وصحية مناسبة للطلاب .

انطلاق مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة بجامعة جنوب الوادى

افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات معسكر التشجير الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة "هنجملها"، والذى تضمن زراعة ١٥٠٠ شجرة.

وصول 74 ألف تابلت لتعليم القاهرة استعدادا لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي

تسلمت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة منذ قليل، أجهزة تابلت أولى ثانوي استعدادا لتوزيعها على الطلاب في المدارس.

جامعة عين شمس: فوز الرئيس السيسي يؤكد ثقة الشعب المصري الكبيرة في قيادته

تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جاءت لتؤكد ثقة الشعب المصري الكبيرة فى قيادته من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية في مشهد ديمقراطى أبهر العالم وأثبت للعالم أجمع التفاف الشعب المصري حول قيادته الوطنية، من أجل استمرار مسيرة التنمية على كافة الأصعدة والمستويات داخل مصرنا الحبيبة.