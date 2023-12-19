فوائد بالجملة.. نصائح لتقسيم ممارسة الرياضة إلى جلسات قصيرة على مدار اليوم

يمكن تقسيم ممارسة الرياضة إلى جلسات قصيرة على مدار اليوم. في الواقع، القيام بجلسات قصيرة من التمارين البدنية على مدار اليوم يمكن أن يكون مفيدًا وعمليًا، خاصة إذا كنت تعاني من قيود زمنية أو تجد صعوبة في تخصيص وقت طويل للتمرين.

ونشره موقع هيلثي بدلاً من أن تقوم بجلسة تمرين طويلة واحدة، يمكنك تقسيم الوقت المخصص للتمارين إلى جلسات قصيرة تستمر لمدة 10 إلى 15 دقيقة على الأقل، وتنتشر على مدار اليوم. على سبيل المثال، يمكنك القيام بتمارين الاحماء والتمدد في الصباح، ثم ممارسة بعض التمارين القوية في استراحة الظهيرة، ثم القيام بنزهة سريعة بعد العمل، وأخيرًا القيام ببعض التمارين الهادئة في المساء.

تقسيم ممارسة الرياضة إلى جلسات قصيرة يمكن أن يساعدك على زيادة مستوى النشاط البدني العام وحرق المزيد من السعرات الحرارية، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة القلبية واللياقة البدنية. كما أنه يُعتبر أسلوبًا عمليًا لتجاوز العوائق الزمنية والمساهمة في نمط حياة نشط وصحي.

ويُنصح أن تكون هذه الجلسات القصيرة مكررة ومتواصلة بشكل منتظم على مدار اليوم، بحيث تحقق إجمالي الوقت الموصى به لممارسة الرياضة في الأسبوع.