جيرونا يستعيد صدارة الدوري الإسباني بفوزه على ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة

استعاد جيرونا صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا) بفوزه الكبير على ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مونتيليفي، في ختام الجولة السابعة عشر من الليجا.

سجل ثلاثية جيرونا كل من أرتيم دوفبيك هدفين في الدقيقتين 23 و59 من ركلة جزاء وبورتو في الدقيقة 42.

وبذلك الفوز، رفع رصيد جيرونا إلى 44 نقطة ليستعيد صدارة الليجا وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر وبفارق الأهداف عن فياريال صاحب المركز الرابع عشر.