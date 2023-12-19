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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لهذا السبب وردت قصة سيدنا موسى وبني إسرائيل في القرآن أكثر من مرة

صدى البلد

ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة يقول صاحبه:«لماذا تكررت قصة سيدنا موسى زبنو إسرلئيل أكثر من مرة في القرآن الكريم»؟.

أجاب الدكتور علي جمعة قائلا:، إن السبب الأول أن أصحاب موسى والديانة اليهودية كانت شريعة تأمر بتكليف وتحاسب عليه، أو كما يقال صاحبة كتاب ، والمسلمون أهل كتاب أيضا.

أما السبب الثاني هو أنهم أصحاب شريعة كما أن المسلمين أصحاب شريعة ، وثالث هذه الأسباب أنهم جاءوا على حين فترة من الرسل ، كما أن الإسلام جاء أيضا على حين غفلة من الرسل . 

وتابع: أما رابع هذه الأسباب هي أن القرآن سيظل نبيا مقيما شاهدا إلى يوم القيامة، وأكثر الناس مشاكل ونشاطا هم بني إسرائيل .

وأكمل جمعة  متسائلا: أنظر كيف يتحكم اليهود في العالم أجمع ، وأنظر الى وضعهم في المدينة المنورة ، وهم اليوم ينكرون من كان في المدينة يهودا وذلك لحاجه في أنفسهم . 

وأشار الى ان اليهود أمة منغلقة وأمة صلبة ، فلهم شروطا لحمل الديانة اليهودية حتى يكون له نسب يهودي يجب أن يكون الشخص من أم يهودية .

وحتى تكون يهوديا اتبع ١٦٤ خطوة وفي النهاية ستكون يهودي درجة ثانية ، أما اليهودي الأصلي هو أن يكون من أم يهودية حتى ولو تزوجت من رجل غير يهودي وهذا حرام في الديانة اليهودية ، فلو أن المرأة اليهودية أنجبت ولدا من رجل آخر غير يهودي نسب الطفل إلى أمه اليهودية وليس للرجل ، لهذا السبب أطلق على اليهود أمة منغلقة . 

واستطرد المفتي السابق قائلا: من اليهود من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك فمنهم الأمين المخلص ، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما أي تحتاج إلى مشاجرة حتى تأخذ منه حقك ، فمنهم غير الأمين ، فهم أمة لهم تركيبة غريبة فتكرار قصتهم في القرآن أراد الله أن يضرب بهم الأمثال للعالمين أجمعين .

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كيف يأمر الله نبي بقتل رجل كما جاء في القرآن الكريم 

قال  الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، سيدنا الخضر عليه السلام اختلف العلماء حول مسألة أنه نبي من الأنبياء أم من الملهمين ، وفرضا لو أن الله أمره أو ألهمه ، بقتل الغلام خشية أن يهلك أهله بالفساد ، فهو أمر طبيعي ، لأن الله عز وجل أمرنا بالقتل في مواطن كثيرة .

القتل دفاعا عن النفس

وأضاف جمعة  خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، قائلا: إن الله- عز وجل- أمر بالقتل دفاعا عن النفس  وأمرتا بالقتل قصاصا ، وأمرنا بالقتل بالحق وليس بالباطل ، فالله يحي ويميت فعندما يأمر أحد بقتل آخر فهذا قتل بالحق وليس ظلما وعدوانا .

وأوضح جمعة القتل كبيرة من الكبائر إذا كن بدون وجه حق أو قتل بدون ذنب ،أما إذا كان القتل بسبب واضح وجلي كان يكون بأمر القاضي ، أو قائد الجيش أو من لهم حق إصدار هذا القرار ، فما بالك بر العزة سبحانه وتعالى فأمره واجب النفاذ .

 

كيف يأمر الله نبي بقتل رجل كما جاء في القرآن الكريم

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