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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالحجاب ميرهان حسين تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

ميرهان حسين
ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالة محتشمة بالحجاب باللون الاسود لتكشف جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميرهان حسين، في المكياج على جمال بشرتها مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال أنوثتها.


يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال،ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.
 وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد منالقاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقرارهالزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

وشاركت ميرهان حسين، مؤخراً في مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربيةالسعودية، والعرض بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاحالدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

 

اعمال ميرهان حسين الليلة الكبيرة حمدي المرغني عرض مسرحى فى السعودية قضية ميراث محمد ثروت محمد عبد الرحمن مسرحية الليلة الكبيرة مسلسل “مشوار الونش” مصطفى خاطر منة فضالي موسم الرياض ميمي جمال يا العب يا اغلس

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