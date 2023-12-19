الفائز بجائزة أفضل مصور هاوٍ بالعالم: مصر مليئة بالمشاهد الرائعة.. فيديو

تحدث يوسف ناصر عن تفاصيل فوزه بجائزة أفضل مصور هاوٍ في العالم، قائلا: هذه المسابقة تعلنها مجلة بريطانية ويتم تنظيمها سنويا، وهي عبارة عن 10 جولات، يتم تقديم صور فيها كل جولة ويحصل المتسابقون على مراكز من 1 إلى 10.

وأضاف يوسف ناصر،خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن مصر بها الكثير من المشاهد الرائعة التي تحتاج إلى تصوير وتوثيق، متابعا: يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة في السادس عشر من ديسمبر، وتمكنت من الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد منافسة قوية مع مصورين من داخل مصر.

واسترسل: حصولي على هذه الجائزة لم يكن سهلا على الإطلاق، ففي العام الماضي لم يكن يتخيل أحد أن احصل على مركز من المراكز العشرة الأولى، وبالتالي، فإن حصولي على الجائزة في العام الماضي شجّع مصورين مصريين كثر على المشاركة في المسابقة هذا العام.