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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور رفيع المستوى.. السفارة التركية لدى القاهرة تنظم حفلا موسيقيا بدار الأوبرا

صدى البلد

أقامت سفارة التركية لدى القاهرة، عرضا موسيقيا قدمته الفرقة التركية “جميل بك زاده”، فى دار الأوبرا المصرية، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية و500 عام على تأسيس وزارة الخارجية التركية.

واستقبل سفير التركي صالح موطلو شن، عدد من السفراء المدعوين من ضمنهم سفير كوريا الجنوبية، البوسنة والهرسك، بروناى، غانا، أذربيجان، بنما، منغوليا.

وكان من ضمن الحضور، عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، أتيللا اطاسيفين رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين، د. إبراهيم أصلان المستشار الثقافى التركى، شريف جاد مدير النشاط الثقافى فى المركز الثقافى الروسى، الفنانة دينا عبد الله، والفنان أحمد شاكر.

وتم تقديم عدة مقطوعات موسيقية، كما قدمت المغنية المصرية ليلى إبراهيم مقطوعة موسيقية أسطنبول أسطنبول بصوتها.

 

 

 

 

 

الأوبرا المصرية الجمهورية التركية البوسنة والهرسك الجمهورية إبراهيم أصلان الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الذكرى المئوية الخارجية التركية الخارجية الأسبق الفنان أحمد شاكر السفارة التركية

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