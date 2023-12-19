تفاصيل أول مرصد اجتماعي لرصد أوضاع الأسر الأولى بالرعاية بوزارة التضامن.. فيديو

قال عبدالحميد الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المرصد الاجتماعي يستهدف انشاء قاعدة بيانات وطنية، خاصة بقياس الاتجاهات والسلوك والممارسات داخل الأسرة المصرية، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف عبدالحميد الشبراوي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن، أن المرصد يهتم بأسر حياة كريمة وتكافل وكرامة، والذي يصل عددهم إلى 5.3 مليون أسرة بواقع 25 مليون فرد، على مستوى الجمهورية، وذلك يمثل ربع الشعب المصري.

واسترسل: المرصد يقوم على مرحلتين، أحدهما استمارة استبيان خاصة بالأسرة بالكامل، لرصد كافة مكونات الأسرة وخصائصهم، والأخرى تهتم بالسيدة المؤهلة للأسرة وخصائصها.

وأوضح أن المرصد يهتم بالسيدة المؤهلة لكونها أساس الأسرة ودورها الواضح والمؤثر في الأسرة، مشيرا إلى أن رصد الحالة الاجتماعية والاقتصادية وسلوكيات الأسر أمر هام للغاية.