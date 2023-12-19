صرف إسكندرية تعقد اجتماع اللجنة الفرعية لمتابعة مشروعات المياه

عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اجتماع اللجنة الفرعية لمتابعة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والري والتي تختص بدراسة ومتابعة معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للعرض علي اللجنة العليا لاتخاذ الإجراءات والحلول المناسبة.

جاء ذلك برئاسة وحضور اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية واللواء خالد جمعة سكرتير العام لمحافظة الاسكندرية، ودكتور سامح رياض رئيس الادارة المركزية لشئون البيئة بالإسكندرية

والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والمهدس إبراهيم عبد المنعم وكيل وزارة الري بالإسكندرية، واللواء طبيب يوسف عبد الحميد رئيس هيئة الثروة السمكية، والمهندس سيد الانصاري رئيس منطقة الإسكندرية لمشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء القطاعات المعنيين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية ويهدف الإجتماع لوضع قيود وإشتراطات لحماية البيئة والمياه بمحافظة الإسكندرية من التلوث.



وأكد اللواء محمود نافع علي دور اللجنة التي تضم مختلف الجهات المعنية بالإسكندرية للحفاظ علي البيئة من التلوث من خلال العديد من الإجراءات والتقنيات المختلفة.

وأشار الي أهمية التنسيق المستمر بين تلك الجهات وبذل كل الجهود واتخاذ اي إجراء من شأنه الحماية من التلوث والحفاظ على البيئة ونشر التوعية البيئية اللازمة والتي تعد من اهم التحديات التي نواجهها في الوقت الحاضر.

كما أكد علي مراقبة عمليات الصرف الصناعي للتأكد من مطابقة الصرف الصناعي للحدود القانونية والتشريعية والقرارات الوزارية المنظمة قبل الصرف على الشبكة وعلى المسطحات المائية، ووضع تصور لإعادة تدوير المياه، وإعادة إستخدامها بعد المعالجة في شتي المجالات.