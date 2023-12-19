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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني مهنئا السيسي: نتطلع للعمل معا لرفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الرئيس الصيني والسيسي
الرئيس الصيني والسيسي

هنأ الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعادة انتخابه رئيسا لمصر لولاية جديدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، الناطقة بالانجليزية، أكد شي، في رسالة التهنئة، أن الصين ومصر صديقان حميمان يشتركان في نفس المثل الأعلى ويثقان في بعضهما البعض، وشريكان جيدان يعملان معا من أجل التنمية والازدهار المشترك.

وقال الرئيس الصيني إنه "في السنوات الأخيرة، ازدهرت العلاقات بين الصين ومصر، وحقق التعاون العملي في مختلف المجالات نتائج مثمرة، وتتعمق الصداقة بين شعبيهما باستمرار".

وأضاف أنه "يعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات بين الصين ومصر، ويقف على أهبة الاستعداد للعمل مع السيسي لمواصلة دعم بعضنا البعض بقوة، وتعزيز التعاون بين الصين ومصر في مجال الحزام والطريق، وحماية المصالح المشتركة للبلدان النامية بشكل مشترك، ورفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين باستمرار إلى مستويات أعلى من أجل تحقيق المزيد من الفوائد لشعوبهما".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد فاز يوم الاثنين، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات، حسبما  أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 66.8 في المئة من الأصوات.

وحصل الرئيس السيسي على عدد 39 مليون 702 ألف 451 صوتا أي 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

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