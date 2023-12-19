كتائب القسام تكشف عن أسماء شهدائها في معركة طوفان الأقصى

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، عن أسماء شهداء عمليات كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية خلال معركة طوفان الأقصى.

وهم الشهيد عبد القادر القواسمي، والشهيد نصر الله القواسمي، والشهيد حسن مأمون قفيشة، والشهيد إبراهيم محمد النمر، والشهيد مراد محمد النمر.

وقصفت كتائب القسام "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

واستهدفت كتائب القسام جيب صهيونيا من نوع همر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ومقتل من فيه بعد احتراقه بالكامل.

كما أبلغ مجاهدو القسام عن تدمير آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" واستهداف جرافة صهيونية بشكل مباشر، وأكدوا مقتل سائقها بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.