مشهد من الجحيم.. بدء ثوران بركان مدمر في أيسلندا

في مشهد يشبه الجحيم، بدأ ثوران بركان في شبه جزيرة ريكيانيس بـ أيسلندا، لينثر حممه البركانية على مسافة 150 متر بسماء، في اسوأ سيناريو يعيشه الأيسلنديين.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فان ثوران البركان يأتي في أعقاب أكثر من 230 زلزالًا ضربت البلاد في الأسابيع القليلة الماضية فضلا عن "سربًا زلزاليًا" يضم أكثر من 1000 زلزال في 24 ساعة يوم 9 نوفمبر.

بدأ ثوران بركان مدمر بأيسلندا

وحذر مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي ليلة الاثنين، المواطنين قائلا: "لقد بدأ الثوران".

وتشير التقارير الى أن الثوران وقع حول منطقة محصورة شمال غريندافيك، وهي بلدة صيد في شبه الجزيرة الجنوبية لأيسلندا.

بدأ ثوران بركان مدمر بأيسلندا

وبدأت سلسلة من الزلازل القوية في شبه جزيرة ريكيانيس حوالي الساعة 9 مساء يوم 18 ديسمبر، وأصبحت فوهة البركان تتمركز في سوندنيوكا بالقرب من هاجافيل.

وقال بورفالد بورارسون، عالم البراكين، إن "السيناريو الأسوأ" هو ما يخشاه حاليًا دون توضيح لمزيد من التفاصيل.