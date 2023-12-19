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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يضر باقتصاداتنا.. نتنياهو يشكو هجمات الحوثيين لرئيس الوزراء الهندي

نتنياهو ومودي
نتنياهو ومودي

تحدث رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، حول التهديد الذي يشكله الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على الشحن العالمي بسبب الهجمات المتكررة في البحر الأحمر.

 

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، صدر بيان عن مكتب نتنياهو جاء فيه أنه: "تحدث الزعيمان عن أهمية حماية حرية الشحن في مضيق باب المندب المهدد من قبل الحوثيين بناء على طلب إيران، والمصلحة العالمية في منع الإضرار بالتجارة الدولية، بما في ذلك اقتصادات إسرائيل والهند".

وأشار البيان إلى أن مودي أكد أن حرية الشحن هي حاجة عالمية أساسية يجب حمايتها.

كما ناقش الجانبان جلب العمال الهنود إلى إسرائيل.

 

وأضاف البيان إن نتنياهو شكر مودي على "دعم الهند حرب إسرائيل لتدمير حماس".

وقبل قليل، أعلن البنتاجون أن الحوثيين نفذوا أكثر من 100 هجوم بالمسيرات والصواريخ على 10 سفن تجارية.

 

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن هجمات الحوثيين أثرت بالفعل على الاقتصاد العالمي.

وحذر أوستن، خلال اجتماع عن بُعد مع وزراء الدفاع من 43 دولة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ، من أن هجمات الحوثيين ستواصل تهديد الشحن التجاري إذا لم يعالج المجتمع الدولي القضية.

وشدد على أن القوات ستواصل العمل على ضمان الأمن في المنطقة.

وحث أوستن جميع المشاركين في الاجتماع على أهمية الانضمام لتحالفه؛ مؤكدا "نواجه تحديا عالميا غير مسبوق في باب المندب يتطلب عملا جماعيا".

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن تحالف من 10 دول لقمع هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الحوثية على السفن التي تعبر البحر الأحمر، مع انضمام بريطانيا وفرنسا وفرنسا والبحرين وإيطاليا إلى "مبادرة الأمن متعددة الجنسيات".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان في وقت متأخر من يوم الاثنين: "يجب على البلدان التي تسعى إلى التمسك بالمبدأ الأساسي لحرية الملاحة أن تجتمع لمواجهة التحدي الذي يشكله هذا الفاعل غير الحكومي".

وصعد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران الهجمات على الناقلات وسفن الشحن والسفن الأخرى في البحر الأحمر، مما يعرض طريق عبور يحمل ما يصل إلى 12 في المائة من التجارة العالمية.

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