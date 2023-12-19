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رئيس التحرير
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تعليم

منهم 6 سودانيين..

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على صحة 8 طلاب مصابي حادث مروري

صدى البلد

توجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم إلى المستشفى الجامعي، وذلك  للاطمئنان على الوضع الصحي للمصابين في حادث السير، ومنهم ٦ مصابين من دولة السودان الشقيق، ٢ مصابين من محافظة أسوان.

ووجه بتسخير كافة الإمكانات الطبية ومتابعتهم حتى استكمال علاجهم وتماثلهم التام للشفاء، حيث كان بإستقباله الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد فتحي مدير المستشفي الجامعي.

ووجه "النعماني" الشكر للطاقم الطبي المختص بعلاج الحالات المصابة، والذي قاموا بالتدخل الفوري والسريع بمجرد وصول الحالات للمستشفي، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات، موجهاً بوضع المصابين تحت الملاحظة المستمرة لحين تماثلهم للشفاء، متمنيًا الشفاء العاجل لهم.

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جامعة سوهاج

وأشار الدكتور مجدي القاضي الي أن رئيس   الجامعة حرص على الإطمئنان بنفسه على المصابين، وتطلع على كافة الإشعات والفحوصات الطبية الخاصة بهم، مضيفاً أن المستشفي الجامعي استقبلت ٨ مصابين اليوم في تمام الساعة ٧ صباحاً.

وعلى الفور قام الفريق الطبي بعمل كافة الأجراءات الطبية،  والتي أوضحت أن بعض الحالات مصابة بكسور  وتحتاج الي التدخل الجراحي، إلي جانب كدمات متفرقة بالجسم.

وأعرب مصابي الحادث من "الأشقاء السودانين" عن سعادتهم بزيارة رئيس الجامعة لهم، والإجراءات التى تم اتخاذها لسرعة التعامل مع الحادث، معربين ايضاً عن امتنانهم لهذه المعاملة الطبية التى وصفوها على حد تعبيرهم  "احنا وسط أهلنا"، مشيدين  بجهود الأطباء الذين تعاملوا مع الحادث بكل إخلاص وتفانٍ.

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