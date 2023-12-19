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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم طفل.. ننشر أسماء مصابي حادث "سوهاج_ البحر الأحمر"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ننشر لكم أسماء مصابي حادث اصطدام أتوبيس نقل سياحي تابع لإحدى الشركات الشهيرة، ب"تريلا"، على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج_ البحر الأحمر" عند صينية قنا اتجاه سوهاج، حيث أسفر عن إصابة 11 شخصًا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد باصطدام أتوبيس نقل سياحي تابع لشركة شهيرة ب"تريلا"، ووجود مصابين.

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وبالانتقال والفحص تبين إصابة 11 شخصًا من بينهم كل من:" محمد إدريس- 31 سنة- من السودان الخرطوم ويقيم أكتوبر القاهرة- كدمات متفرقه بالجسم، عبدالرحمن احمد عبدالرحمن- 40 سنة- السودان الخرطوم ويقيم الهرم- اشتباه كسر بالساقين وكدمات متفرقه بالجسم، محمد احمد 34 سنة- اسوان- شتباه كسر بالقدم اليمني وكدمات متفرقة بالجسم، عفاف محمود، 42 سنة- السودان- كدمة بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم".

"ايناس مساعد- 30 سنة- السودان- كدمه وجرح بالقدم اليمني  واشتباه كسر بالفخذ الايمن، ساره موسي ابراهيم- 39 سنة- السودان- كدمه بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، مروان حسن- 10 سنوات- السودان- اشتباه كسر بالقدم اليسرى، سيد حربي- 47 سنة- اسوان- كدمه بالساق الأيمن".

يجرى رفع آثار الحادث من أعلى الطريق؛ لتيسير الحركة المرورية، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة لتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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