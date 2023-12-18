ميكروباص ينهي حياة شاب في سوهاج

انتهت حياة عامل في نهاية العقد الثاني من العُمر، أسفل عجلات سيارة ميكروباص، حيث صدمته أثناء عبوره الطريق بقرية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة عامل أسفل عجلات سيارة ميكروباص، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة المدعو (ايمن ش.ص.م- 20 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز)، اصطدم بالمدعو (مصطفى ا.ك.ا- 19 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، وبسؤال قائد السيارة ونجل عم المتوفي المدعو (رفعت ك.ا.ا- 28 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قررا بمضمون ما سبق.

واضاف قائد السيارة أنه فوجئ بالمتوفي يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به عن طريق الخطأ، واتهمه الأخير بالتسبب في الحادث.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.