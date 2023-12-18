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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة تنهي حياتها شنقًا داخل غرفتها في سوهاج

صدى البلد

أنهت فتاة حاصلة على دبلوم تجارة في نهاية العقد الثاني من العُمر، حياتها شنقًا داخل غرفتها بالطابق الثاني بمنزل أسرتها، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انهاء فتاة حياتها شنقًا داخل منزل أسرتها دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین إنهاء حياة المدعوة (دعاء ع.ع.ا- 19 سنة- حاصلة على دبلوم تجارة- وتقيم دائرة المركز)، شنقًا داخل غرفتها، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بها اية إصابات ظاهرية.

 

وبسؤال كل من:" والدها المدعو عبده ع.ا.ا- 46 سنة- عامل- زراعي، ووالدتها المدعوة قدرية ا.ع.خ- 37 سنة- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا إقدام نجلتهما المذكورة على انهاء حياتها بتعليق نفسها بحبل يتدلى من عرق خشبي بسقف غرفتها بالطابق الثاني بالمنزل؛ ما أدى إلى وفاتها.

 

وذلك لسوء حالتها النفسية ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك، ونفيا وجود الشبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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