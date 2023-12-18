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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. محافظ سوهاج يشهد تسليم عقدي مشروعات بقيمة 2.5 مليون جنيه

صدى البلد

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، تسليم عقدي مشروعات بنظام الإقراض متناهي الصغر بقيمة 2.5 مليون جنيه، منها 1.5 مليون جنيه لجمعية وادي النيل للتنمية بمركز طهطا، ومليون جنيه لجمعية بلدي لتنمية المجتمع بمشطا بمركز طما.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بحضور نادر عبد الظاهر مدير عام جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لمجهودات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في دعم المشروعات المختلفة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل القاعدة الأساسية للانطلاق نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

ووجه مدير جهاز تنمية المشروعات بسوهاج الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر لأنشطة الجهاز، في سبيل تحسين المستويات المعيشة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن المشروع تنفذه الجمعيتين بمركزي طهطا وطما والقرى التابعة، من خلال تقديم قروض متناهية الصغر لعدد 160 مستفيد من الفئات المستهدفة وهي محدودي الدخل أو الذي لا يعملون، والمرأة خاصة المعيلة، وشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في تحسين مستوى دخلهم من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر، وكذا أصحاب المشروعات متناهية الصغر الراغبين في التوسع في مشرعاتهم.

محافظة سوهاج

وأشار نادر عبد الظاهر إلى أن المشروع يقوم بتمويل المشروعات في أي مجال "تجاري، زراعي، خدمي، حيواني، صناعي"، سواء كانت مشروعات قائمة أو فكرة مشروع جديد، ويصل حجم التمويل إلى 25 ألف جنيه للمشروع الواحد.

وأوضح مدير الجهاز أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية لتحديد المشروعات المخطط تنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين في 181 قرية تتضمنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تم عقد عدة ندوات لتوعية المواطنين بالخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، وكيفية حصولهم عليها، كما حصل عدد من أبناء هذه القرى على دورات تدريبية حول مهارات ريادة الأعمال، وكيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروع، وخطة العمل.

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