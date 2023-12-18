مجلة نور للأطفال تجوب معاهد سوهاج الأزهرية للارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري للنشء

نظمت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، قافلة ثقافية توعوية وتثقيفية لمحافظة سوهاج، بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك لتعزيز انتشار مجلة نور للأطفال في شتى أنحاء الوطن، التي بدورها تسعى لترسيخ قيم المحبة والسلام والفكر المستنير داخل أوساط الطلاب والنشء، التواصل مع كافة الأطفال والشباب بمختلف المحافظات.

مجلة نور للأطفال تجوب المعاهد الأزهرية بمحافظة سوهاج للارتقاء بمستوى النشء الثقافي والفكري

ضم الوفد كلًا من: عبد المنعم حسين - نائب رئيس تحرير المجلة، عبد المجيد أحمد - مدير عام المكتبات بقطاع المعاهد الأزهرية، خالد الوليلي - منسق مجلة نور، أحمد الحسيني - إدارة المكاتب الداخلية.

والتقى وفد قافلة مجلة نور خلال الزيارة بالدكتور أحمد حمادي - رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، رئيس فرع المنظمة بسوهاج، ولفيف من قيادات المنطقة الأزهرية، لتيسير سير عمل القافلة بما يخدم تحقيق أهدافها.

تم خلال القافلة عقد جلسات حوارية مع الأطفال بالمدارس والمعاهد الأزهرية حول "أهمية القراءة والثقافة والمواطنة والتعايش ونبذ الأفكار الإرهابية وكيفية مواجهة الشائعات"؛ حيث رتبت زيارات ولقاءات بطلبة وطالبات المحافظة بمعهد فتيات المزاولة الابتدائي الإعدادي، والمدرسة الإعدادية الحديثة للبنات، ومعهد أحمد عتمان الابتدائي بقرية تونس بمركز ومدينة سوهاج، ومعهد محمود عنبر النموذجي بمدينة طهطا، عرض الطُلاب خلال هذه الزيارات مواهبهم في مختلف الفنون، وناقش معهم الوفد الآداب والأخلاقيات التي يجب أن يتحلوا بها ليصبحوا جيلا قادرًا على الارتقاء بالوطن ومستواهم الثقافي والفكري.

وفي إطار تفعيل دور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في نشر السلام داخل المجتمع المصري، وتعضيد التواصل مع شركاء الوطن لدعم استقرار الدولة وتفعيل المبادئ السليمة للمواطنة وتقبل الآخر، زار الوفد نيافة الأنبا باخوم - أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بسوهاج، حيث أكد نيافة الأنبا باخوم على عمق العلاقة بين قطبي المجتمع السوهاجي وترابطهم، مُشيرًا إلى أن الجميع يعمل على ترسيخ مبادئ المحبة والسلام، وذلك عبر الفعاليات المُشتركة، والزيارات المُتبادلة والمُستمرة، كما أكد رئيس فرع المنظمة بسوهاج، خلال اللقاء، على أن فرع المنظمة بسوهاج يعكف حاليًا على رسم البرامج والخطط للفترة المُقبلة بما يعمل على نشر المحبة والسلام، بدءًا من الأطفال وحتى الشباب.

من جانبه أكد عبد المنعم حسين - نائب رئيس مجلس تحرير، على أن مجلة نور مجلة توعوية تخاطب الأطفال والشباب وتهدف إلى تقديم محتوى ثقافي مبسط للطفل ويرسخ للقيم والاخلاق ويعزز الانتماء للوطن كما تحرص على التواصل مع كافة أطياف المجتمع وترسخ فكر المحبة والسلام ونشر الفكر المستنير.