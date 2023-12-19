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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في رفح.. القسام تعلن شن هجوما كبيرا على جنود الاحتلال الإسرائيلي

غزة
غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها شنت هجوما على حشود لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت كتائب القسام، إنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة أبلغ مقاتلوها عن تدمير آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105".

وتم استهداف جرافة صهيونية بشكل مباشر مؤكدين على مقتل سائقها، وفق ما ذكرت وكالة صفا.

وذكرت القسام، أنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان، اشتبك المقاتلون مع قوة صهيونية خاصة قوامها 12 جنديًا بالأسلحة الرشاشة ومن ثم استهداف القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح.

القسام تدمر آلية صهيونية بقذيفة الياسين 105.. وحماس ترفض مخطط التهجير القسري

كتائب القسام حماس الاحتلال الاسرائيلي رفح حي الشيخ رضوان الياسين 105

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