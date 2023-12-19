القسام تدمر آلية صهيونية بقذيفة الياسين 105.. وحماس ترفض مخطط التهجير القسري

قالت كتائب القسام أنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة أبلغ مقاتلوها عن تدمير آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105".



وتم استهداف جرافة صهيونية بشكل مباشر مؤكدين على مقتل سائقها، وفق ما ذكرت وكالة صفا.

وذكرت القسام أنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان، اشتبك المقاتلون مع قوة صهيونية خاصة قوامها 12 جنديًا بالأسلحة الرشاشة ومن ثم استهداف القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح.

من جانبها أكدت حركة حماس أن مجزرة جباليا ومسلسل المجازر الصهيونية المدعومة أمريكياً لن تفلح في تهجير شعبنا عن أرضه.

وشددت حماس على أن جرائم الاحتلال المتواصلة، التي يندى لها جبين الإنسانية؛ لن تنجح في كسر إرادة شعبنا العظيم ومقاومته الباسلة، وتمسكه بأرضه ومقدساته حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وذكرت أن استمرار المجازر الصهيونية في قطاع غزة بحق المدنيين، وتصاعُدها، وآخرها القصف الهمجي على مخيم جباليا المكتظ بالسكّان، وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى، هو تأكيد على السياسة الإجرامية التي تتبّعها حكومة الاحتلال الإرهابية، التي تحاول تنفيذ مخططاً عقابيّاً وتهجيريّاً، تحت ضغط القصف والمجازر، وبدعمٍ مطلق من الإدارة الأمريكية، الشريكة بشكل كامل في هذه الجرائم.