سنحاكم نتنياهو.. أردوغان يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب علي غزة

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن الحرب في قطاع غزة ستنتهي بعد استقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من منصبه وإجراء تغييرات في مجلس الوزراء الإسرائيلي.

محاكمة نتنياهو

وقال أردوغان، في إفادة صحفية عند عودته من المجر: “أولئك الذين لا يستمعون إلينا أو لا يعتقدون أننا على حق عندما نقول إن نتنياهو سيرحل سيرونه يرحل.. لكن ترك المنصب لن ينقذه. سنحاكمه قانونيا حتى يحاسب على اضطهاده. آمل أنه بعد التعديل الوزاري في الحكومة الإسرائيلية، ستنتهي هذه المذبحة”.

وأضاف أن “جميع المتورطين في عمليات القتل في قطاع غزة سيخضعون للمساءلة أمام المحكمة، في حين لفت الانتباه إلى الاستياء المتزايد من تصرفات نتنياهو بين الإسرائيليين”.

وأشار إلى أن الانتقادات ازدادت على وجه الخصوص بعد أن اعترف الجيش الإسرائيلي بقتله ثلاثة أسري إسرائيليين لدي حماس نتيجة لأفعال إسرائيل الخاطئة.