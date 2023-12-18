من يفوز إذا استقال نتنياهو الآن؟.. صحيفة تكشف بديل جـ زار غزة

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية بميل الآراء لصالح سياسي آخر غير نتنياهو الذي يعتبره الكثير في كيان الاحتلال مسئولا عن الدمار والحرب المستمرة.

وقالت الصحيفة العبرية إنه جرى استطلاع للقناة ١٢ الصهيونية قال إن بيني جانتس قادر بسهولة على تشكيل ائتلاف حاكم.

وذكرت الصحيفة إنه إذا أجريت الانتخابات اليوم فسيكون جانتس الفائز.

ولفتت الصحيفة إلى أن استطلاع القناة ١٢ قال إنه إذا أجريت الانتخابات سيفوز حزب جانتس بفارق كبير.

وأشار الاستطلاع إلى أن جانتس يتفوق بشدة على نتنياهو باعتباره رئيس الوزراء المفضل

للكثيرين .

وأردف الاستطلاع بأن حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش سيفشل في العودة للكنيست.