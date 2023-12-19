مدرب لياقة: العامل البدني أحد أسباب خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

كشف جوستافو أراوخو، مدرب اللياقة البدنية السابق بنادي فاسكو دي جاما البرازيلي، عن أسباب خسارة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال جوستافو أراوخو، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، "أعتقد أن الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد للغاية، وكان لديهم فرص أفضل".

وأكد "بعد هدف فلومينينسي الأول تحكم الفريق البرازيلي، في المباراة ومدربهم ذكي للغاية، والعامل البدني أحد أسباب خسارة الأهلي أمام فلومينينسي".

وتابع "حسين الشحات أحد أفضل اللاعبين في أفريقيا وأقدر مهارته للغاية، وعملت مع كهربا مع الزمالك مسبقا وأعلم أنه لاعب رائع يملك المهارة لكنه لم يكن موفقا أمام فلومينينسي".

وواصل "بيرسي تاو لاعب رائع لكنه لم يكن مؤثرا مع الأهلي أمام فلومينينسي وتسبب في ركلة جزاء على فريقه، ومدرب اللياقة البدنية من الممكن في بعض الأوقات أن يعطي آراء فنية للمدير الفني".