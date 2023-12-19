رئيس جامعة العريش يشهد الحفل الختامي لأنشطة المنظومات الزراعية

شهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش شمال سيناء، ، اليوم الحفل الختامي لأنشطة المنظومات الزراعية والعروض التقديمية للفرق الدراسية بكلية العلوم الزراعية البيئية، ومعرض أنشطة طلاب المنظومة، وبحضور الدكتور عميد الكلية، والدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومشرفي المنظومات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.



وشمل الحفل الختامي لأنشطة المنظومات الزراعية الخاصة بالفرقة الأولي حيث كان موقع الدراسة محمية الزرانيق التي تُعد كأرض رطبة ذات أهمية دولية للطيور المهاجرة، وهي الآن مركزًا لاستقبال السائحين والباحثين والمهتمين بالبيئة، كونها تضم أمثلة فريدة لبيئات حوض البحر المتوسط.



وأنشطة الفرقة الثانية حيث كانت موقع الدراسة منطقة "جرادة" بالعريش، محطة معالجة الصرف الصحي، كما شاهد رئيس الجامعة أنشطة الفرقة الثالثة حيث كانت موقع الدراسة منطقة ترعة السلام، ومزرعة البردويل، ومزارع الأسماك ... وغيرها.

البرامج الدراسية

كما شاهد رئيس الجامعة، العروض التقديمية للفرق الدراسية بجميع البرامج الدراسية، وذلك من خلال عرض البوسترات والمعشبة النباتية والصور التوضيحية للزيارات الميدانية ونماذج لعينات التربة والبذور والماكيت لمواقع الدراسة، مع إلقاء الضوء على الزيارة العلمية الميدانية لطلاب الفرقة الثالثة التي نقلت الخبرات العلمية والعملية.



وفى الختام، ووجه رئيس الجامعة الطلاب بتحقيق أقصى استفادة من التجارب العملية، مؤكدًا على ضرورة تطبيق جميع التقنيات والطرق العملية الحديثة علي أرض الواقع بمزرعة الكلية وذلك للوصول إلي معظمة الإنتاج القصوى وبأقل التكاليف.

كما قامت أسرة كلية العلوم الزراعية البيئية بتكريم الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، وإهداء سيادته درع الكلية لجهوده في دعم الكلية والمنظومة.