شباب ورياضة شمال سيناء تتابع رفع كفاءة ملاعب المحافظة| تفاصيل

تابع إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة، شمال سيناء، في اجتماع عقده اليوم مع الإنشاءات، الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة ورفع كفاءة الملاعب الخماسي والقانوني بمراكز الشباب.

مراكز الشباب:

وتناول الاجتماع، عرضا يتضمن أهم ملامح عدد من مشروعات الوزارة، والتي من بينها الإنشاءات الشبابية، بالإضافة إلى مشروعات مراكز الشباب، وفيما يتعلق بالإنشاءات الشبابية الذي يتم من خلاله تنفيذ أعمال إنشائية ورفع كفاءة وتطوير عدد منً الملاعب .

ويمثل المشروعات أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة في الفترة الحالية، في ضوء حرصها على التوسع في إتاحة المنشآت الشبابية والرياضية التي تتيح الخدمات للنشء والشباب.

وأكد “حسن عبدالوهاب “ أن الوزارة وضعت خلال السنوات الماضية وحتى الآن أهدافًا ومحاور رئيسية للنهوض بالمنظومة الرياضية على مستوى الجمهورية، في إطار توجيهات