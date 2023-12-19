افتتاح ميدان الساعة وجدارية رأس سدر بالجهود الذاتية

افتتح اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ميدان الساعة بجوار مكتب بريد وميدان جدارية رأس سدر ضمن جولته الميدانية التفقدية للمدينة.

أوضح المحافظ أن تلك المشروعات أقيمت بالجهود الذاتية، وقدم شكره لرئيس المدنية علي الجهود الملموسة في تطوير المدينة، وخاصة الميادين المقامة بالجهود الذاتية، كما تقدم بالشكر أيضا للمستثمرين المساهمين دوماً في تجميل المدينة.

رافقه الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة وعلي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب.

فودة راس سدر

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