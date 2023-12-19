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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة يؤكد وعي الشعب بتحديات المرحلة الراهنة

النائبة ميرفت عازر
النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب

وجهت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوليه فترة رئاسية ثالثة، مشيرة إلى أن حصول الرئيس على 39 مليونًا و702 ألفًا و 451 صوتًا، بنسبة 89.6 % وفقاً للإحصائيات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأشادت "عازر"، في تصريحات لها، بوعي الشعب المصري بتحديات المرحلة الراهنة وثقته الكاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأضافت البرلمانية، أن نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، غير مسبوقة وعبرت بوضوح عن إرادة المواطنين في اختيار رئيسهم، وأظهرت الصورة المشرفة لمصر، ووجهت رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصري يقف على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية للحفاظ على أمن مصر القومي وخاصةً في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأجدر بقيادة البلاد لما يملكه من الحكمة والرؤية والإدارة الرشيدة والجرأة في اتخاذ القرارات، لافتة إلى أن الرئيس لديه القدرة والقوة على إدارة كافة الأزمات بحنكة وذكاء وهو ما شهدناه على مدار الـ 10 سنوات الماضية من قيادة الرئيس للبلاد.

وأشارت إلى أن هناك العديد من التحديات والملفات الهامة التي تنتظر الرئيس خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين، والتأكيد على أن أمن مصر القومي وشبه جزيرة سيناء خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

عبدالفتاح السيسي مجلس النواب الانتخابات الرئاسية حزب مستقبل وطن غزة سيناء

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