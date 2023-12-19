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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ لاعبي الغطس بالتأهل إلى أولمبياد باريس

منتخب مصر للغطس
منتخب مصر للغطس

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي لاعبي الاتحاد المصري للسباحة، بعد تمكن لاعبي منتخب مصر للغطس من التأهل رسميًا لأوليمبياد باريس، بعد تحقيقهم المراكز الأولي في البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، والتي أقيمت خلال الفترة من ١٨-١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ بجنوب افريقيا.

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وتأهل محمد فاروق بعد فوزه ذهبية منافسات سلم ٣م متحرك، رامز ضياء - ذهبية منافسات سلم ١٠م ثابت، مها عامر - ذهبية منافسات سلم ٣م متحرك، ملك توفيق - ذهبية منافسات سلم ١٠م ثابت، وفي منافسات الزوجي متحرك رجال حقق محمد فاروق ورامز ضياء ذهبية منافسات سلم ٣م، مها عامر وملك توفيق ذهبية منافسات سلم ٣م زوجي متحرك آنسات، ومحمد فاروق ومها عامر ذهبية منافسات سلم ٣م زوجي متحرك مختلط.


وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي التنسيق الكامل لإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلي الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.


وأوضح الوزير أن الرياضة المصرية خاصة على مستوى المنتخبات قد حققت وتحقق العديد من الإنجازات والنتائج الجيدة والمميزة، وذلك دليل على تحقيق الرياضة المصرية طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفى العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذى توفره القيادة السياسية لجميع الفرق والمنتخبات القومية.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الاتحاد المصري منتخب مصر باريس

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