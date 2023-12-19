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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة الثالث والرابع بكأس العالم للأندية

مران الأهلي - أرشيفية
مران الأهلي - أرشيفية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في جدة مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة المقبلة لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الفريق مرانه على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وسيواصل الأهلي استعداده لمواجهة يوم الجمعة المقبل على ملعب «مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية» والتي ستجمع بين الأهلي والفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.

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