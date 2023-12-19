صدمة في برشلونة.. تجدد إصابة نجم الفريق

تلقى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، نبأ غير سار بتعرض لاعب الفريق بيدري للإصابة، وتأكد غيابه عن مواجهة ألميريا غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيدري شارك في تدريبات الفريق الكتالوني مساء اليوم الثلاثاء، لكنه شعر بآلام عضلية، مما يجعله خارج حسابات تشافي في لقاء الغد ضد ألميريا.



وأضافت الصحيفة: "نظرًا لسجل إصابات بيدري العضلية السابق، فإن الجهاز الفني والفريق الطبي لا يريدون تحمل أي نوع من المخاطرة، ولذلك سيحصل على راحة ضد ألميريا وأيضا المباراة الودية ضد كلوب أمريكا المكسيكي".

وسينضم بيدري لقائمة الغيابات عن صفوف الفريق الكتالوني، والتي تضم ماركوس ألونسو، تير شتيجن، إينيجو مارتينيز، وجافي، وأيضًا الهولندي فرينكي دي يونج الذي يغيب أمام ألميريا بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.