محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبين للكرة الخماسية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض

افتتح اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ملعبا خماسيا وآخر قانوني بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات برأس سدر بتكلفة 3,5 مليون جنيه.

وحضر الافتتاح الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب.

وشهد المحافظ، عروضا رياضية فنية لطلاب المدرسة، وشعر، وفقرات غنائية، وفقرات استعراضية تعبر عن التراث السيناوي.

ولفت محافظ جنوب سيناء، إلى إنه جار إنشاء ملعب خماسي نجيل صناعي بكافة مدارس جنوب سيناء، لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة لهم خاصة أن الرياضة تؤثر في بناء شخصية النشئ، وتجعله يتمتع بصحة ووعي أفضل.

وأكد المحافظ، أن التعليم يشهد طفرة تنموية بكافة المدن وخاصة داخل الوديان، ضمن خطة المحافظة بتعليم ورفع الوعي لدى النڜء لكونهم هم قادة للمستقبل.

وقرر المحافظ دعم الإدارة التعليمية بمبلغ 20 ألف جنيه، مشيدا بالجهود التي تبذل للارتقاء بالمستوى التعليمي، وتفعيل الأنشطة المختلفة داخل المدارس..

فودة افتتاح ملعبين

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