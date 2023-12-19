عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبين للكرة الخماسية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض

فودة في افتتاح الملعب
فودة في افتتاح الملعب

افتتح اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ملعبا خماسيا وآخر قانوني بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات  برأس سدر بتكلفة 3,5 مليون جنيه. 

وحضر الافتتاح الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب.

وشهد المحافظ، عروضا رياضية فنية لطلاب المدرسة، وشعر، وفقرات غنائية، وفقرات استعراضية  تعبر عن التراث السيناوي.

ولفت محافظ جنوب سيناء، إلى إنه جار إنشاء ملعب خماسي نجيل صناعي بكافة مدارس جنوب سيناء، لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة لهم خاصة أن الرياضة تؤثر في بناء شخصية النشئ، وتجعله يتمتع بصحة ووعي أفضل.

وأكد المحافظ، أن التعليم يشهد طفرة تنموية بكافة المدن وخاصة داخل الوديان، ضمن خطة المحافظة  بتعليم ورفع الوعي لدى النڜء لكونهم هم قادة للمستقبل.

وقرر المحافظ دعم  الإدارة التعليمية بمبلغ 20 ألف جنيه، مشيدا بالجهود التي تبذل للارتقاء بالمستوى التعليمي، وتفعيل الأنشطة المختلفة داخل المدارس..

فودة افتتاح ملعبين

FB_IMG_1703003076087
FB_IMG_1703003076087
FB_IMG_1703003046226
FB_IMG_1703003046226
جنوب سيناء فودة افتتح ملعبين رأس سدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: لا عجز بالسلع الغذائية والمخزون الاستراتيجي يكفي لعدة شهور

محافظ جنوب سيناء يتفقد المعسكر الشبابي برأس سدر تمهيدا لافتتاحه

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعلن تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

فلسطين ترحب بقرار فرنسا فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين

كتائب القسام تقصف مطار كريات شمونة شمال إسرائيل بـ12 صاروخا

رغم وجوده وسط أطفال السرطان| محمد صلاح في مرمى الانتقادات والهجوم.. ماذا حدث؟!

شكري يؤكد لنظيره الأمريكي على ضرورة توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

قصفوا الدار واحنا فيها.. قصة صورة من غزة أبكت الملايين

فوائد خارقة لشعرك من الروزماري

فقدان البصر أبرزها.. مضاعفات خطيرة تترتب على التهاب الجيوب الأنفية

فيديو

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ